Экс-полицейскому Дереку Чавену по делу Флойда грозит до 40 лет тюрьмы

3 Июнь 2020 2020-06-03T23:56:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Экс-полицейскому Дереку Чавену по делу убитого афроамериканца Джоррджа Флойда ужесточили обвинение.

Сообщается, что теперь ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени. По местным законам Миннесоты это означает что в случае, если его признают виновным, ему может грозить до 40 лет заключения в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU