2020-06-03T23:56:20+03:00
В мире

Экс-полицейскому Дереку Чавену по делу Флойда грозит до 40 лет тюрьмы

Теперь душившего афроамериканца мужчину обвинили в убийстве
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Экс-полицейскому Дереку Чавену по делу убитого афроамериканца Джоррджа Флойда ужесточили обвинение.

Сообщается, что теперь ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени. По местным законам Миннесоты это означает что в случае, если его признают виновным, ему может грозить до 40 лет заключения в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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