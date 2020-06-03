Экс-полицейскому Дереку Чавену по делу Флойда грозит до 40 лет тюрьмы
Теперь душившего афроамериканца мужчину обвинили в убийстве
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Экс-полицейскому Дереку Чавену по делу убитого афроамериканца Джоррджа Флойда ужесточили обвинение.
Сообщается, что теперь ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени. По местным законам Миннесоты это означает что в случае, если его признают виновным, ему может грозить до 40 лет заключения в тюрьме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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