Кузнецова о реформировании органов опеки: Нужно концептуально менять работу

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:58:19+03:00

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в эфире Радио "Комсомльская правда" рассказала, как будут менять систему органов опеки

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в эфире Радио Комсомольская правда рассказала, как будут менять работу органов опеки.

- Вы наверняка помните, что говорилось - нужно увеличить штат органов опеки и попечительства, или наоборот сузить. Мы сейчас говорим не о точечных мерах, а о том, что нужно концептуально менять работу.

Первый шаг – разработка концепции реформирования. Детский омбудсмен уверена - "нельзя рубить с плеча", и возвращение детей в семью - не выход из ситуации, по крайней мере не всегда так.

- Уже непонятно какие задачи стоят перед этой службой. Хотя она ближе всех к детям. Именно здесь должны быть самые профессиональные люди, четкое понимание задач - сохранение благополучия семьи.

Анна Кузнецова рассказала, что к ним в Аппарат приходят письма от работников служб, когда они не могут решить проблему, но очень хотят. Поэтому назрела необходимость системного реформирования. Нужно понять чему учить специалистов, какими полномочиями они должны обладать.

ИСТОЧНИК KP.RU