Сергей Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:22:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство Москвы разработает график для поэтапного возвращения к работе предприятий и организаций. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в четверг, 4 июня. По его словам, город может начинать возвращаться к нормальной жизни, но обязательно с учетом эпидемиологической ситуации.

- Несмотря на угрозу коронавируса, мы должны приспосабливаться к этой ситуации и начинать жить нормальной жизнью. Санитарные ограничения будут оставаться еще не один месяц точно. Но вернуться к полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, фитнес-центров, свадеб, все это надо шаг за шагом возвращать, - рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр Москвы предполагает, что подробнее говорить об этом графике можно будет в понедельник, 8 июня. По словам Собянина, возвращать на улицы столицы фестивали и массовые праздники пока рано.

- Это большие массовые мероприятия. А ярмарки выходного дня должны в эту пятницу-субботу открыться, - отметил мэр, - По поводу праздников, уличных праздников - конечно, соскучились, но пока об этом говорить рановато. Что касается книжной ярмарки на Красной площади или ярмарок выходного дня - это все-таки больше торговые мероприятия, и я не думаю, что они вызовут большое столпотворение людей. По крайней мере, можно организовать, чтобы это в спокойном режиме проходило.

Ранее московские власти уже смягчили режим ограничений. С 1 июня в городе заработали непродовольственные магазины (в том числе гипермаркеты), автосалоны, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды. По-прежнему закрыты парикмахерские и салоны красоты, фитнес-центры, кафе и рестораны. Сотрудники магазинов и предприятий сферы бытового обслуживания обязаны работать в перчатках и масках. Носить средства защиты предписывается и их клиентам. В магазинах и других предприятиях сервиса и торговли должна соблюдаться социальная дистанция в полтора метра.

Также с 1 июня москвичи могут выходить на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе. Отправиться погулять могут и горожане из группы риска — жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. По-прежнему соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома обязаны пациенты с диагностированной коронавирусной инфекцией, а также больные с симптомами ОРВИ.

С 1 июня в столице открылись парки и зеленые зоны. Одновременно с разрешением прогулок в Москве усиливается масочный режим. Гулять на улице и заниматься спортом необходимо в перчатках и масках. Выходить на прогулку можно в соответствии с графиком (он зависит от адреса проживания) три раза в неделю с 9 до 21 часов. Заниматься на улице спортом разрешается до 9 часов утра. Для того, чтобы отправиться погулять, пропуск оформлять не нужно. Но если вы собираетесь съездить на прогулку в парк на машине, в этом случае придется заказать пропуск на проезд по городу. Сделать это можно на портале mos.ru.

Кроме того, с 1 июня в Москве снова можно взять в аренду велосипед. С апреля службой велопроката пользовались только курьеры. Теперь же прокат снова стал доступен для всех любителей велопрогулок. Ежедневно для безопасности клиентов велосипеды тщательно дезинфицируются. Для дополнительной гарантии клиентов велопроката просят пользоваться перчатками, а после прогулки обработать антисептиками руль, педали, тормоза и другие детали "железного коня".