Важна не только профессия, но и отношение к природе: 5 июня в России отмечают день эколога

5 Июнь 2020 2020-06-05T00:58:04+03:00

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5 июня в России отмечают День эколога. В первую очередь, этот праздник посвящен работникам важных и сложных профессий, задачами которых являются охрана окружающей среды, животного и растительного мира, снижение негативного влияния антропогенных факторов на экологию, открытие и внедрение новых экологически чистых технологий и продуктов, привлечение к ответственности нарушителей экологического законодательства.

Но он касается и всех тех, кому не безразлично слово «экология», кто видит себя в мире, свободном от свалок отходов, закоптелого от смога неба, попавших в ловушки пластикового мусора животных, нефтяных и пластиковых островов в океане, пожелтевших от ядовитых выбросов лесов и много другого. И не только находится в утопической иллюзии «зеленого» завтра, но и предпринимает реальные шаги, которые могут показаться незаметными, но приносят реальные результаты.

Это и эко-активисты, которые организовывают акции будь то по сбору мусора или вторичного сырья, блогеры, которые рассказывают о проблемах экологии и методах их решения, дизайнеры, творящие одежду и аксессуары из вторичного сырья.

Конечно же огромная роль в заботе об окружающей среды лежит на волонтерах, которые принимают участие в эко-акциях и, иногда жертвуя даже собственным здоровьем и жизнью, хотят помочь родной природе.

В конце концов, это любой человек, которому не безразлична охрана окружающей среды, который принял решение принять «зеленый» вектор, который на пикнике в лесу заберет с собой мусор в пакет, отговорит друзей поехать на рыбалку в период нереста рыб, расскажет друзьям и соседям, как правильно организовать раздельный сбор мусора.

В этом году в день эколога во многих регионах России проходят экологические акции. В Свердловской области волонтеры высадят 26 тысяч саженцев деревьев. В Санкт-Петербурге будут транслироваться выступления эко-театра «Зеленые кулисы» и учеников школы юного артиста «Голосята», пройдет экологический онлайн-фестиваль, зрители которого смогут принять участие в вебинаре по профилактике пожаров и правилах поведения на особо охраняемых природных территориях.

На «Изумрудном» карьере в Челябинске проведут подводный субботник, а в Самаре приглашают на благотворительную онлайн-викторину, посвященную Дню эколога. В Сахе же все желающие могут принять участие во Всероссийской акции «Сад памяти», которая проводится в онлайн режиме и в виде одиночных посадок деревьев, и состоится показ художественного фильма «Хатан», в котором в качестве актеров приняли участие инспекторы Томпонской инспекции государственного экологического надзора. Поздравления глав регионов и награждения заслуженных экологов пройдут по всей стране.

Еще многие мероприятия, акции организаций или простые поступки простых людей останутся незамеченными и неосвещенными как в этот праздник, так и в другие дни, но главным остается их собственное отношение к заботе об окружающей среде и желанию исправить ущерб, нанесенный экологии человеком.

«Комсомольская правда» поздравляет с праздником экологов, работников смежных профессий, а также всех, кому не безразличны проблемы экологии. Будущее нашей планеты зависит не только от человечества в целом, но и от каждого из нас. Мы освещаем самые важные события, связанные с защитой лесов, рек и воздуха России в нашей новой рубрике «Экология». Здесь же мы рассказываем о раздельном мусоре, новых разработках по переработке пластика, об экологическом туризме и о многих других важных для нашей планеты вещах.

Отметим, что День эколога учрежден Указом Президента России во Всемирный день окружающей среды, ежегодно отмечаемый 5 июня. Тем самым, главный праздник российских экологов совпал с главной международной экологической датой, и теперь целый ряд акций и мероприятий, призывающих защитить природную среду планеты, проходит одновременно и в России, и во всем мире. Всемирный день окружающей среды был утвержден ООН с целью привлечения внимания к проблемам загрязнения окружающей среды.