5 Июнь 2020 2020-06-05T01:01:08+03:00

Роскосмос опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске со спутника. Фото: официальный сайт госкорпорации "Роскосмос"

На фотографиях видны нефтяные пятна на реке, озере и земляные работы

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Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала на своем официальном сайте снимки места разлива дизельного топлива в Норильске, снятые со спутника.

На обнародованных фотографиях можно заметить нефтяные пятна на местной реке Амбарная, территория ТЭЦ-3, следы загрязнения в районе озера Пясино, боновые заграждения и следы земляных работ.

На обнародованных фотографиях можно заметить нефтяные пятна на местной реке Амбарная, территория ТЭЦ-3, следы загрязнения в районе озера. Фото: официальный сайт госкорпорации "Роскосмос"

Напомним, что 29 мая этого года на ТЭЦ-3 в Норильске произошла авария, которая обернулась экологической катастрофой. Из-за аномально теплой погоды в регионе растаяла вечна мерзлота под опорами резервуаров с дизельным топливом, произошла их разгерметизации, более 20 тысяч тонн нефтепродуктов вытекло в окружающую среду. Площадь загрязнения воды составила 180 тысяч квадратных метров, специалисты всеми силами ликвидируют последствия аварий.

Тэц-3 в Норильске. Фото: официальный сайт госкорпорации "Роскосмос"

В регионе ввели режим чрезвычайного положения. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), правоохранители уже задержали начальник цеха.

ИСТОЧНИК KP.RU