2020-06-05T01:01:08+03:00
Происшествия

Роскосмос опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске со спутника

На фотографиях видны нефтяные пятна на реке, озере и земляные работы
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Роскосмос опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске со спутника. Фото: официальный сайт госкорпорации "Роскосмос"Роскосмос опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске со спутника. Фото: официальный сайт госкорпорации "Роскосмос"
Изменить размер текста:

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала на своем официальном сайте снимки места разлива дизельного топлива в Норильске, снятые со спутника.

На обнародованных фотографиях можно заметить нефтяные пятна на местной реке Амбарная, территория ТЭЦ-3, следы загрязнения в районе озера Пясино, боновые заграждения и следы земляных работ.

На обнародованных фотографиях можно заметить нефтяные пятна на местной реке Амбарная, территория ТЭЦ-3, следы загрязнения в районе озера. Фото: официальный сайт госкорпорации "Роскосмос"

На обнародованных фотографиях можно заметить нефтяные пятна на местной реке Амбарная, территория ТЭЦ-3, следы загрязнения в районе озера. Фото: официальный сайт госкорпорации "Роскосмос"

Напомним, что 29 мая этого года на ТЭЦ-3 в Норильске произошла авария, которая обернулась экологической катастрофой. Из-за аномально теплой погоды в регионе растаяла вечна мерзлота под опорами резервуаров с дизельным топливом, произошла их разгерметизации, более 20 тысяч тонн нефтепродуктов вытекло в окружающую среду. Площадь загрязнения воды составила 180 тысяч квадратных метров, специалисты всеми силами ликвидируют последствия аварий.

Тэц-3 в Норильске. Фото: официальный сайт госкорпорации "Роскосмос"

Тэц-3 в Норильске. Фото: официальный сайт госкорпорации "Роскосмос"

В регионе ввели режим чрезвычайного положения. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), правоохранители уже задержали начальник цеха.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Важна не только профессия, но и отношение к природе: 5 июня в России отмечают день эколога
Роскосмос опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске со спутника
Порноактрису выгнали из самолета за выступление в поддержку темнокожих
В Москве от коронавируса умерли 57 пациентов за сутки
Инфекционист призвал протестующих в США сдать тесты на коронавирус
Названы самые востребованные профессии во время пандемии коронавируса
В Госдуме назвали санкции США против "Северного потока 2" войной с рыночными отношениями
Премьер министр Японии заявил о готовности страны принять Олимпиаду в полном объеме
Рекордсмен книги Гиннесса лишилась самых длинных ногтей в мире после аварии
На церемонии прощания с Джорджем Флойдом адвокат семьи заявил, что его убила "пандемия расизма"
Для иммунитета к коронавирусу может потребоваться две дозы вакцины
В Москве приостановлено движение метро из-за сбежавшего в тоннель пассажира
Сенатор в Мексике случайно оголила грудь во время совещания в Zoom
США хотят ввести новые санкции против "Северного потока-2"