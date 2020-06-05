Роскосмос опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске со спутника
Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала на своем официальном сайте снимки места разлива дизельного топлива в Норильске, снятые со спутника.
На обнародованных фотографиях можно заметить нефтяные пятна на местной реке Амбарная, территория ТЭЦ-3, следы загрязнения в районе озера Пясино, боновые заграждения и следы земляных работ.
На обнародованных фотографиях можно заметить нефтяные пятна на местной реке Амбарная, территория ТЭЦ-3, следы загрязнения в районе озера. Фото: официальный сайт госкорпорации "Роскосмос"
Напомним, что 29 мая этого года на ТЭЦ-3 в Норильске произошла авария, которая обернулась экологической катастрофой. Из-за аномально теплой погоды в регионе растаяла вечна мерзлота под опорами резервуаров с дизельным топливом, произошла их разгерметизации, более 20 тысяч тонн нефтепродуктов вытекло в окружающую среду. Площадь загрязнения воды составила 180 тысяч квадратных метров, специалисты всеми силами ликвидируют последствия аварий.
Тэц-3 в Норильске. Фото: официальный сайт госкорпорации "Роскосмос"
В регионе ввели режим чрезвычайного положения. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), правоохранители уже задержали начальник цеха.
ИСТОЧНИК KP.RU