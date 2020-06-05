Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцины
Американский бизнесмен, основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал обвинения в чипировании человечества через вакцины от коронавирусной инфекции. В интервью журналистам Business Insider миллиардер опроверг все необоснованные теории заговора с его участием.
- Я никогда не занимался какими-либо вещами вроде микрочипов. Это трудно отрицать, потому что это крайне глупо и странно, - заявил предприниматель.
Он такэе выразил обеспокоенность тем, что даже при изобретении вакцины анти-вакцинные настроения могут затруднить приобретение коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции, которая уже унесла жизни многих тысяч человек по всему миру.
ИСТОЧНИК KP.RU
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