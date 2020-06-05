2020-06-05T04:01:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин сообщил, когда в Москве снимут большую часть ограничений по коронавирусу

В российской столице составят график снятия ограничений
Ксения АНУФРИЕВА
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Собянин сообщил, когда в Москве снимут большую часть ограничений по коронавирусуСобянин сообщил, когда в Москве снимут большую часть ограничений по коронавирусуФото: REUTERS
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В Москве специалисты уже к 8 июня составят график постепенного снятия ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции. В эфире "России 24" мэр города Сергей Собянин рассказал, когда в российской столице снимут большую частью ограничений.

- График можно составить на текущий месяц до 1 июля. То есть поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые в настоящее время существуют в городе, можно будет снять, - сообщил глава Москвы.

По его словам, снятие ограничений будет зависеть от эпидемиологической ситуации в столице и темпов распространения коронавирусной инфекции.

- Москвичи ответственно относятся ко всем ограничительным мероприятиям и санитарно-эпидемиологическим требования. Судя по этому и тому, как проводится работа на городских предприятиях, торговых точках и промышленных, думаю, что мы сможем выдержать этот график и будет по этапам снимать ограничительные меры и возвращаться к обычной жизни, - объяснил Сергей Собянин.

Градоначальник выразил уверенность в том, что голосования по изменениям в Конституцию никак не повлияет на распространения инфекции, веди на участках обеспечат социальную дистанции и примут другие меры профилактики.

Напомним, что режим самоизоляции в российской столице ввели еще в марте этого года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Были закрыты все места массового скопления людей, жителям запретили выходить из дома без крайне необходимости. В связи с улучшением обстановки некоторые ограничения уже сняли: открылись многие торговые точки, велопрокат, и москвичи теперь могут гулять с соблюдением графика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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