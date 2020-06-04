Собянин рассказал, сколько еще москвичи будут носить маски

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:42:36+03:00

Сергей Собянин рассказал, сколько ещё москвичи будут носить маски и наступит ли повторный режим самоизоляции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы рассказал, что через год россияне смогут вернуться к прежнему образу жизни

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что режим обязательного ношения масок в общественных местах зависит от сроков появления вакцины.

- По разным оценкам, от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины, - уточнил Собянин.

Мэр также рассказал, что Москва оказалась одним из трёх самых дисциплинированных городов в соблюдении самоизоляции, и это спасло мегаполис.

- Есть индекс снижения уровня активности городов мира. Москва находится в трети самых дисциплинированных. Москвичи показали высокий уровень ответственности. Это реально спасло нас от катастрофы, - отметил Собянин в интервью ТАСС.

Столичный мэр также рассказал, что россияне смогут вернуться к привычной жизни через год.

- Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни, - заявил Сергей Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU