2020-06-05T05:01:51+03:00
В мире

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Местный политолог заявил, что страна не должна отступить со своих позиций по территориальному спору
Ксения АНУФРИЕВА
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В Японии призвали «отобрать» Курилы у РоссииВ Японии призвали «отобрать» Курилы у РоссииФото: Иван МАКЕЕВ
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Журналист и политолог из Японии Юкио Касияма призвал властей своего государства «отобрать» у Российской Федерации все острова южной части Курил. Свое мнение он высказал в статье для издания Wedge Infinity.

Касияма напомнил, что в прошлом месяце министерство иностранных дел Японии в своем докладе заявило, что острова южной части Курильского архипелага находятся под японским суверенитетом. Политолог отметил, что в дипломатическом докладе не указали, какие именно острова имеют в виду. По его мнению, правительство Японии, таким образом, пытается оставить себе пространство для маневров в надежде добиться от России возвращения хотя бы некоторых островов Курил. Японский журналист подчеркнул, что такая позиция неприемлема.

- Раньше я уже ни раз говорил, что считаю вариант возврата только двух остров ошибочным. При том, что России вряд ли пойдет даже на это. Власти страны должны вернуться к первоначальным требованиям о передаче Японии всех четырех островов. В противном случае Токио может оказаться в очень невыгодном положении, и не только во взаимоотношениях с российской стороной, - отметил политолог.

Он считает, что, отказавшись от претензии на все острова Курильского архипелага, его государство проявит слабость и покажет миру, особенно Китаю и Южной Корее, что она легко может отдать свои территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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