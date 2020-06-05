2020-06-05T08:23:51+03:00
Политика

В Израиле считают, что Россия воспользовалась "стремительным упадком" США

Израильские СМИ заявили, что Китай, РФ, Иран и Турция ждали этого момента с распада СССР
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россия воспользовалась "стремительным упадком" США, пишут израильские СМИРоссия воспользовалась "стремительным упадком" США, пишут израильские СМИФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия, Китай и другие страны пользуются тем, что США стремительно "приходят в упадок" и сдают свои позиции, сказано в публикации издания "The Jerusalem Post". Её автор отмечает, что после распада СССР США заняли лидирующую позицию в мире, и с этого момента Китай, Россия, Турция и Иран ждали, когда мир вновь станет многополярным.

Штаты, по мнению автора, приходят в упадок из-за пандемии коронавируса и охвативших всю страну протестов. В статье сказано, что теперь Россия начала продвигать свои оборонительные системы, Китай разжёг конфликт с Индией из-за горной территории в Кашмире, Турция стремится к взаимодействию с Ираном, Пакистаном и Малайзией, чтобы расширить свои позиции в Средиземном море и укрепить экономические отношения.

Союзники США обеспокоены возможным снижением способности Штатов сосредоточивать свои силы и средства за рубежом. Из-за этого все государства, ожидающие сокращения присутствия США, попытаются заполнить своими силами образовавшееся пространство, также сказано в материале.

Напомним, протесты, вызванные убийством Джорджа Флойда при задержании, продолжаются с конца мая. В США выявлено более 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. Погибли уже 107 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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