Власти Миннеаполиса хотят ликвидировать департамент полиции

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:50:08+03:00

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В США власти штата Миннесота планируют реформировать систему общественной безопасности, сообщил член местного городского совета Джеремай Эллисон. Вместо департамента полиции планируют создать новый, в котором будут работать врачи и социальные работники.

- Мы собираемся упразднить департамент полиции, - передаёт слова Эллисона газета "Star Tribune".

Напомним, в штате вторую неделю продолжаются протесты, вызванные тем, что 25 мая полицейский Дерек Шовин надавил при задержании коленом на горло афроамериканцу Джорджу Флойду. Несмотря на просьбы Флойда не убивать его, полицейский продолжал душить задержанного более восьми минут, после чего Флойд умер в больнице.

Задержание сняли на видео прохожие. После этого в США началась волна протестов, которая перешла в беспорядки и столкновения с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU