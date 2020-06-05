Винтовка, разрабатываемая в России, сможет стрелять на семь километров

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:29:33+03:00

В России разрабатывают уникальную снайперскую винтовку DXL-5, способную поражать цели на максимальной дальности семь километров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Патрон в оружии будет больше и быстрее пуль

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В России разрабатывают уникальную снайперскую винтовку DXL-5. Она сможет поражать цели на максимальной дальности семь километров. Об этом сообщил гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев.

На сегодняшний день самая дальнобойная винтовка "Сумрак" способна поражать цели на расстоянии 2,5 километра при уверенной стрельбе и на 4,2 километра при рекордной стрельбе. Её создала также корпорация "Lobaev".

- Сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы три километра. Предварительное название проекта — DXL-5, к этому семейству относятся такие наши изделия, как DXL-4 "Севастополь" и DXL-3 "Возмездие". Винтовок с такой дальностью на мировом рынке снайперского оружия еще не было, - рассказал Лобаев в интервью РИА Новости.

Он объяснил, что такую дальность стрельбы обеспечит новый патрон с технологическими новшествами.

ИСТОЧНИК KP.RU