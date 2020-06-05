2020-06-05T14:45:28+03:00
Происшествия

В Норильске локализовали разлив топлива после аварии

В МЧС сообщали, что собраны больше 200 тонн дизтоплива
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Норильске локализовали разлив нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3В Норильске локализовали разлив нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Норильске локализовали разлив нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3, сообщили в МЧС России.

Спасатели, которые занимались локализацией разлива, останутся в Норильске, пока чрезвычайная ситуация не будет полностью устранена, и будут помогать региону.

- На данный момент проведена локализация места разлива дизельного топлива, собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов, - передаёт ТАСС слова представителя МЧС.

Также в Министерстве уточнили, что в расчистке грунта и воды в реке принимают участие 100 спасателей Росморречфлота и Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области. Позже прибудет аварийно-спасательная группа компании "Газпром нефть".

Всего в операции задействовали 470 человека, их число увеличат до 500.

Напомним, что 29 маяна ТЭЦ-3 в Норильске произошла авария, которая обернулась экологической катастрофой. Из-за аномально теплой погоды в регионе растаяла вечна мерзлота под опорами резервуаров с дизельным топливом, произошла их разгерметизации, более 20 тысяч тонн нефтепродуктов вытекло в окружающую среду. Площадь загрязнения воды составила 180 тысяч квадратных метров, специалисты всеми силами ликвидируют последствия аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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