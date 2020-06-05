Зачем распространяются слухи про опасность 5G и "чипирование от Билла Гейтса", рассказал научный конспиролог

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:23:02+03:00

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Научный конспиролог, эксперт Института динамического консерватизма Константин Черемных рассказал, кому выгодны слухи про "чипирование от Билла Гейтса" и вред 5G для здоровья.

Он отметил, что подобные "теории заговора" всегда существуют в американских предвыборных кампаниях.

- В Америке сейчас предвыборная кампания особая. Там есть президент, который неугоден глобальному истеблишменту. Если с чем-то сравнить, была такая же ситуация с Никсоном, - считает Черемных.

Эксперт Института динамического консерватизма Константин Черемных.Фото: Youtube

По его мнению, здесь играет роль плохое качество среднего школьного образования в США: значительная часть населения просто не владеет элементарными основами физики, химии и информатики. Идея о том, что 5G может транслировать вирус, противоречит и тому, и другому, и третьему - но многие люди начинают верить в подобные слухи.

Он предположил, что распространение слухов выгодно тому, кто хочет досадить Китаю и испортить образ этой страны в глазах избирателей.

- Речь идет о чем? Что не просто 5G, а конкретно компания Huawei. Это часть агитации. Это даже не пропаганда, а агитка. Это узкий продукт, который интересен тем, кто его распространяет, только до 3 ноября этого года, только до выборов, - предположил эксперт в эфире Радио "Комсомольская правда".

Эксперт дал ответ и на вопрос кому выгодны народные волнения. Он отметил, что многим странам хотелось бы вытиснуть Китай с мировой арены.

- Если это распространяется для американцев, то это делается для того, чтобы они голосовали не за демократа, то есть не за Байдена. Если это распространяется для нас, это делается для того, чтобы меньше доверяли Китаю, с расчетом на то, что у нас люди тоже настолько необразованные, насколько в Америке и не отличают вещество от поля, не отличают органическую химию от неорганической, и считают, что можно с помощью средств информатики или каких-то встроенных био-чипов или чего-то еще в этом роде читать мысли, - подчеркнул конспиролог.

Напомним, после вспышки эпидемии коронавируса в социальных сетях распространились слухи о причастности к пандемии фонда Билла и Мелинды Гейтс. Компанию обвинили в том, что она стремится использовать вакцину для "массового чипирования людей", для организации общей базы данных и слежки за населением планеты. Другая популярная в соцсетях "теория" гласит о том, что на распространение коронавируса якобы влияют вышки телефонной связи 5G.

С момента начала пандемии коронавируса, в мире зафиксировано свыше 6 миллионов случаев заражения. Из них около 400 тысяч оказались летальными.

ИСТОЧНИК KP.RU