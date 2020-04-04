2020-04-04T18:10:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Британии сожгли вышки сотовой связи из-за слухов, что 5G способствует распространению коронавируса

В Великобритании зарегистрировано 38 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Британии сожгли вышки сотовой связи из-за слухов, что 5G способствует распространению коронавирусаВ Британии сожгли вышки сотовой связи из-за слухов, что 5G способствует распространению коронавирусаФото: REUTERS
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Вышки сотовой связи были сожжены в нескольких британских городах на фоне теорий, связывающих распространение коронавируса со стандартами 5G.

В минувший четверг, 2 апреля, в телефонные вышки были зажжены в Спаркхилле и Бирмингеме, а на следующий день в Меллинге и Мерсисайде.

Британское правительство обратилось к гражданам с заявлением, что «нет абсолютно никаких достоверных доказательств связи» между этими двумя явлениями.

«Нам известно о неточной информации, распространяемой в Интернете о 5G. Нет абсолютно никаких достоверных доказательств связи между 5G и коронавирусом», - говорится в сообщение Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании.

По словам представителя компании Trade body Mobile UK, в результате пожара были повреждены мачта и панели управления.

Напомним, 2 апреля общее число случаев заражения коронавируса в мире превысило миллион. По последним данным, диагноз COVID-19 подтвердился у 1 133 455 человек. В Великобритании, на данный момент, зарегистрировано 38 168 случаев заражения коронавирусом, из них 3 605 закончились летальным исходом, выздоровели пока только 135 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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