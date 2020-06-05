Канье Уэст пожертвовал 2 миллиона долларов дочери Джорджа Флойда

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:37:15+03:00

Хип-хоп исполнитель и кандидат в президенты США прервал молчание по поводу смерти темнокожего американца

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Кандидат в президенты США, рэпер Канье Уэст, пожертвовал семьи убитого Джорджа Флойда рекордную сумму - 2 миллиона долларов.

Музыкант неделю хранил молчание, тогда как многие другие звезды шоу-бизнеса США высказывались о ситуации, смерть Флойда вызвала волну протестов в разных городах Америки. Активисты от мирных шествий перешли к откровенным погромам и стычкам с полицией. Погибли несколько человек.

5 июня Уэст создал фонд для дочери убитого мужчины, деньги пойдут на образование девочки. Джанне Флойд всего 6 лет, но в будущем она сможет оплатить суммой, которую передал рэпер высшее образование, сообщает Mirror.

Из-за беспорядков власти штатов ввели режим ЧС. Президент Дональд Трамп пригрозил ввести в бунтующие города федеральные войска.

ИСТОЧНИК KP.RU