В ВОЗ выпустили новые рекомендации по ношению масок для защиты от коронавируса
В ВОЗ изменили руководство по ношению масок в период пандемии коронавируса. Эпидемия идет на спад во многих странах, но в организации предупреждают - ситуация будет оставаться опасной до момента, когда изобретут вакцину. Поэтому маски необходимо носить в следующих случаях:
- В странах, где заболевание продолжает распространяться, людям старше 60 лет маски носить обязательно.
- Маски обязательны в местах, где невозможно социальное дистанцирование, например, в общественном транспорте или магазинах.
- Помимо врачей, маски нужно носить всем, кто работает в медицинских учреждениях.
- Социальная дистанция между людьми должна быть не менее метра.
- Текстильные маски должны быть трехслойные: внутренний слой из впитывающего материала, такого как хлопок; средний слой, который действует как фильтр, из нетканыого материала, например, полипропилена; и внешний слой из неабсорбирующего материала.
- Следует избегать материалов, которые могут быть шелковыми, эластичными или пористыми,- сказала CNN Мария Ван Керхове, технический руководитель ВОЗ.
ИСТОЧНИК KP.RU