2020-06-05T19:54:00+03:00
Общество

В ВОЗ выпустили новые рекомендации по ношению масок для защиты от коронавируса

Глава всемирной организации призвал власти стран поощрять ношение масок в местах скопления людей
Юлия САЛЬНИКОВА
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В ВОЗ рассказали, кому нужно носить маскиВ ВОЗ рассказали, кому нужно носить маскиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ВОЗ изменили руководство по ношению масок в период пандемии коронавируса. Эпидемия идет на спад во многих странах, но в организации предупреждают - ситуация будет оставаться опасной до момента, когда изобретут вакцину. Поэтому маски необходимо носить в следующих случаях:

- В странах, где заболевание продолжает распространяться, людям старше 60 лет маски носить обязательно.

- Маски обязательны в местах, где невозможно социальное дистанцирование, например, в общественном транспорте или магазинах.

- Помимо врачей, маски нужно носить всем, кто работает в медицинских учреждениях.

- Социальная дистанция между людьми должна быть не менее метра.

- Текстильные маски должны быть трехслойные: внутренний слой из впитывающего материала, такого как хлопок; средний слой, который действует как фильтр, из нетканыого материала, например, полипропилена; и внешний слой из неабсорбирующего материала.

- Следует избегать материалов, которые могут быть шелковыми, эластичными или пористыми,- сказала CNN Мария Ван Керхове, технический руководитель ВОЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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