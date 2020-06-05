2020-06-05T20:11:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп рассказал о "лучшей" стратегии борьбы с коронавирусом

По его мнению, сейчас надо сконцентрироваться на людях, находящихся в группе риска
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп рассказал о "лучшей" стратегии борьбы с коронавирусомПрезидент США Дональд Трамп рассказал о "лучшей" стратегии борьбы с коронавирусомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент СШа Дональд Трамп заявил о том, что он наконец-таки понял, как нужно бороться с коронавирусом. По его словам, "лучшая стратегия" - сконцентрироваться на людях в группе риска.

- Лучшая стратегия, чтобы гарантировать, что здоровье нашего народа улучшается, это сконцентрировать наши ресурсы на защите населения в группе высокого риска, как пожилые и находящиеся в домах престарелых, - сказал Трамп журналистам.

Молодых и здоровых американцев президент призвал немедленно вернуться на работу.

- Мы понимаем теперь это заболевание. Мы не понимали его ранее, - добавил Трамп.

Напомним, США начинают потихоньку выходить из карантина - в городах открываются салоны красоты, фитнес-клубы, кафе, бары рестораны, магазины и торговые центры.

Даже в Нью-Йорке, который еще в марте был эпицентром заболеваемости, ситуация несколько стабилизировалась. Местным жителям уже разрешили загорать на пляжах, гулять и собираться небольшими компаниями до 6 человек.

Однако сейчас в стране обострилась новая проблема - стихийные беспорядки, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Медики опасаются, что протесты станут новым рассадником коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ФАС заявили о стабилизации цен на лимоны, гречку и сахар
Росприроднадзор проверит все предприятия на соответствие экологическим стандартам
В Ростехнадзоре допустили, что причиной разлива топлива в Норильске стала изношенность оборудования
В Чувашии программу ремонта дворов продлят на три года
Умер участник команды КВН "Парни из Баку" Рауф Аскеров
Ученые заявили, что лысые мужчины тяжелее переносят коронавирус
Трамп рассказал о "лучшей" стратегии борьбы с коронавирусом
Запущен сайт для голосования по поправкам в Конституцию
В ВОЗ выпустили новые рекомендации по ношению масок для защиты от коронавируса
Трамп заявил, что в США готовы 2 миллиона доз вакцин от коронавируса
В МИД России пообещали "зеркальный ответ" на высылку дипломатов из Чехии
Препарат от коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС
Лекарство Трампа от коронавируса признали неэффективным
В Испании отказались принимать туристов как минимум до 1 июля
Названа причина разлива нефти в Норильске
Названы симптомы рака, которые можно спутать с коронавирусом
Самарский губернатор назначил сделавшего громкое заявление врача главой информцентра по COVID 19
Трамп заявил о готовности снять санитарные ограничения из-за коронавируса
Канье Уэст пожертвовал 2 миллиона долларов дочери Джорджа Флойда
Доктор Мясников пообещал сюрпризы от коронавируса
У депутата Госдумы Дмитрия Ионина нашли коронавирус
Названа особенность российского "Охотника", которая беспокоит США
В Роскосмосе рассказали про астероид, который в НАСА назвали "потенциально опасным"
Мутко: К концу года 80 процентов сделок с ипотекой будут регистрировать онлайн
В Германии пригрозили США ввести штрафные пошлины на американский газ
Зачем распространяются слухи про опасность 5G и "чипирование от Билла Гейтса", рассказал научный конспиролог