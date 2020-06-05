Трамп рассказал о "лучшей" стратегии борьбы с коронавирусом
Президент СШа Дональд Трамп заявил о том, что он наконец-таки понял, как нужно бороться с коронавирусом. По его словам, "лучшая стратегия" - сконцентрироваться на людях в группе риска.
- Лучшая стратегия, чтобы гарантировать, что здоровье нашего народа улучшается, это сконцентрировать наши ресурсы на защите населения в группе высокого риска, как пожилые и находящиеся в домах престарелых, - сказал Трамп журналистам.
Молодых и здоровых американцев президент призвал немедленно вернуться на работу.
- Мы понимаем теперь это заболевание. Мы не понимали его ранее, - добавил Трамп.
Напомним, США начинают потихоньку выходить из карантина - в городах открываются салоны красоты, фитнес-клубы, кафе, бары рестораны, магазины и торговые центры.
Даже в Нью-Йорке, который еще в марте был эпицентром заболеваемости, ситуация несколько стабилизировалась. Местным жителям уже разрешили загорать на пляжах, гулять и собираться небольшими компаниями до 6 человек.
Однако сейчас в стране обострилась новая проблема - стихийные беспорядки, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Медики опасаются, что протесты станут новым рассадником коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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