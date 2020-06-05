Трамп рассказал о "лучшей" стратегии борьбы с коронавирусом

5 Июнь 2020 2020-06-05T20:11:21+03:00

По его мнению, сейчас надо сконцентрироваться на людях, находящихся в группе риска

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Президент СШа Дональд Трамп заявил о том, что он наконец-таки понял, как нужно бороться с коронавирусом. По его словам, "лучшая стратегия" - сконцентрироваться на людях в группе риска.

- Лучшая стратегия, чтобы гарантировать, что здоровье нашего народа улучшается, это сконцентрировать наши ресурсы на защите населения в группе высокого риска, как пожилые и находящиеся в домах престарелых, - сказал Трамп журналистам.

Молодых и здоровых американцев президент призвал немедленно вернуться на работу.

- Мы понимаем теперь это заболевание. Мы не понимали его ранее, - добавил Трамп.

Напомним, США начинают потихоньку выходить из карантина - в городах открываются салоны красоты, фитнес-клубы, кафе, бары рестораны, магазины и торговые центры.

Даже в Нью-Йорке, который еще в марте был эпицентром заболеваемости, ситуация несколько стабилизировалась. Местным жителям уже разрешили загорать на пляжах, гулять и собираться небольшими компаниями до 6 человек.

Однако сейчас в стране обострилась новая проблема - стихийные беспорядки, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Медики опасаются, что протесты станут новым рассадником коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU