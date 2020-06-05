Умер участник команды КВН "Парни из Баку" Рауф Аскеров

5 Июнь 2020 2020-06-05T20:41:42+03:00

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Участник команды КВН "Парни из Баку" Рауф Аскеров умер от инсульта. О его смерти сообщил другой игрок команды Вадо Коровин в фейсбуке.

О смерти приятеля Коровин узнал только сейчас, хотя не стало Аскерова еще в мае. Смерть была неожиданной для близких, подвело сердце.

- Из-за пандемии коронавируса даже не смогли его достойно похоронить. Рауф был очень замечательный, добрый, честный, щедрый, талантливый и солнечный человек,- рассказал бывший КВНщик изданию Trend Life.

Команда "Парни из Баку" в 1992 году стала чемпионами сезона в КВН, а спустя год они же заслужили титул вице-чемпионы сезона. Из этой команды вышли известные телеведущие, среди которых Тимур Вайнштейн.

- Помните, был один номер в 1992 году, он воплотил образ тети и выступал в женском платье. Так вот – это платье было из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя", в котором играл Александр Калягин,- вспомнил Вадо Коровин.

ИСТОЧНИК KP.RU