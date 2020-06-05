В ФАС заявили о стабилизации цен на лимоны, гречку и сахар

5 Июнь 2020 2020-06-05T21:26:50+03:00

Цены на лимоны выросли из-за подорожания импорта и увеличения спроса на цитрусовые на фоне пандемии Фото: Мария ЛЕНЦ

В начале пандемии россияне принялись скупать эти продукты с прилавков

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Цены на сахар, гречку и лимоны в России возвращаются в тот диапазон, что был в начале года. В ФАС отмечают стабилизацию цен на эти товары.

На фоне новостей о пандемии несколько месяцев назад, россияне принялись скупать с прилавков магазинов сахар и гречку впрок. На фоне повышенного спроса недобросовестные предприниматели стали повышать цены.

- В марте-апреле 2020 года в ФАС России поступило большое количество жалоб на рост цен на продукты питания,- сказано в сообщении ФАС.

С лимонами ситуация другая - основным поставщиком их в Россию является Турция, но в связи с эпидемией, пришлось искать альтернативу, производителя из другой страны. В этот период цены действительно выросли, причем в марте на 7 процентов, а в апреле на 151 процент. Спрос на лимоны вырос из-за пандемии, точнее, из-за того, что россияне посчитали цитрусовые способом защиты от вируса.

- К началу июня розничные цены на лимоны стабилизированы – в ряде федеральных торговых сетей стоимость составляет в среднем от 90 до 150 рублей за килограмм лимонов,- сообщают в службе.

Стабилизировались цены на сахар и гречку, вместе с работниками прокуратуры сотрудники ФАС проводят проверки для выявления случаев искусственного создания дефицита.

ИСТОЧНИК KP.RU