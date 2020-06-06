2020-06-06T00:57:45+03:00
В мире

Захарова заявила о росте числа желающих вернуться в Россию из США из-за протестов

Спрос на самолеты из Америки резко увеличился
Ксения АНУФРИЕВА
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Захарова заявила о росте числа желающих вернуться в Россию из США из-за протестовЗахарова заявила о росте числа желающих вернуться в Россию из США из-за протестовФото: Анастасия ЖУКОВА
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Официальный представитель российского министерстве иностранных дел Мария Захарова сообщила, что из-за протестов и беспорядков в США многие россияне захотели вернуться на родину. С конца мая этого года эксперты наблюдают повышенные спрос на самолеты с американской земли до России.

Напомним, что именно в это время в Штатах начались массовые акции протеста, перерастающие в беспорядке и вандализм, из-за смерти афроамериканца в Миннеаполисе. Предполагаемого убийцу Джорджа Флойда – правоохранителя, который проводил задержание, уже обвинили в данном преступлении, а его коллег – в пособничестве убийству.

- Вы не представляете, какой пошел спрос на рейсы из США. Накануне я говорила с россиянами в Майами, все говорят только одно: дайте еще самолет. С каждым днем число желающих улететь оттуда увеличивается. И их можно понять, - заявила Мария Захарова в интервью "Парламентской газете", отвечая на вопрос о динамике потока желающих вернуться в Россию на фоне протестов.

Представитель российского МИД напомнила, что две недели назад Штаты в вопросе возвращения россиян не считались самой горячей точкой. В основном жителей страны возвращали на родину из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока из-за ситуации с коронавирусом, однако события последних дней в США все изменили.

- В США тоже непростая и даже трагичная обстановка с пандемией, но в остальном все было неплохо: магазины были открыты, есть продукты и лекарства, у многих россиян там близкие. И внезапно такая ситуация, протесты и мародеры – сразу появился совершенно новый вывозной компонент, - добавила Захарова.

Протесты в США стали не единственными акциями из-за произвола правоохранителей за последнее время. Так, в Мексике, протестующие из-за убийства местного жителя в ходе задержания подожгли полицейского и несколько автомобилей, разбили стекла зданий и продолжают массовые демонстрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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