2020-06-05T23:59:07+03:00
В мире

Протестующие мексиканцы подожгли полицейского в ходе беспорядков

Столкновение с полицией, из-за которого пострадал патрульный, попало на видео
Ксения АНУФРИЕВА
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Протестующие мексиканцы подожгли полицейского в ходе беспорядков. Фото: кадр из видеоПротестующие мексиканцы подожгли полицейского в ходе беспорядков. Фото: кадр из видео
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В мексиканском городе Гвадалахара местные жители устроили акции протеста, которые постепенно переросли в беспорядке и столкновения с правоохранительными органами. Поводом для демонстраций стала смерть в мае этого года мексиканца Джованни Лопеса после грубого задержания полицейскими из-за отсутствия маски.

Как сообщает издание La Razon, протестующие жители страны сегодня подожгли полицейского, данные инцидент попал на видео. Мирные протест в центре города быстро перерос в бунт, в результате которого демонстранты и подожгли несколько служебных автомобилей правоохранительных, а также патрульного на мотоцикле.

Коллеги полицейского смогли оперативно потушить огонь. В настоящее время страж правопорядка находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья не уточняется.

В ходе беспорядком протестующие мексиканцы также повредили городское имущество и разбили окна в некоторых здания. Они требую проведения должного расследования смерти 30-летнего Лопеса, который, как и Джордж Флойд в США, стал жертвой полицейского насилия при задержании.

Из-за инцидента в Миннеаполисе продолжаются акции протеста, большая часть из которых проходит мирно, без применения насилия и нарушения законов. Тем временем, власти штата Миннесота планируют реформировать систему общественной безопасности. Вместо департамента полиции планируют создать новый, в котором будут работать медики и социальные работники.

Протестующие мексиканцы в городе Гвадалахара подожгли полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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