Болгария хочет вытеснить российский бензин и создать национальную нефтяную компанию

6 Июнь 2020 2020-06-06T02:41:57+03:00

Российские нефтяники сейчас являются лидерами на рынке АЗС в европейской стране

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Власти Болгарии решили вытеснить бензин из России и сформировать свою государственную нефтяную компанию. Об этом сообщил глава министерства экономики страны Эмиль Караниколов, пишет издание SeeNews.

Вчера парламенты данной европейской страны утвердил изменения законодательства о топливных резервуарах, которые позволят создать болгарскую национальную нефтяную компанию, контролирующую АЗС.

- Все сводиться к складам на таможне. Благодаря им у независимых производителей бензина появится шанс заходить в Болгарию. В результате у нас будет больше своих автозаправок, - объяснил министр.

При этом доступ к таможенным резервуарам смогут получить и другие компании, в том числе иностранных государств. Основной целью такой новой структуры станет закупка энергетического ресурса и нефтепродуктов для пополнения резервов страны. Сейчас одним из лидеров на рынке АЗС в Болгарии является именно российская частная нефтяная компания.

Напомним, сегодня, 6 июня, состоится первая после соглашения встреча министров ОПЕК+, на которой они обсудят дальнейшее сокращение добычи нефти.

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ИСТОЧНИК KP.RU