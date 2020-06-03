«Мы еще увидим нефть по 100 долларов»: эксперты прогнозируют дальнейший рост сырьевых цен

Цена на нефть снова добралась до 40 долларов за баррель. Сырье дорожает больше месяца. И это на фоне апокалиптических сценариев, которые звучали еще в конце апреля. Тогда цена на американский сорт нефти опустилась ниже нуля. А российские и европейские сорта подешевели до минимальных значений за последние 20 лет. Рынку предсказывали коллапс. Но его не случилось. Что происходит сейчас? Чего ждать в будущем? И неужели наш бюджет отделался легким испугом? Разбираемся вместе с экспертами.

МАЙ ПРОШЕЛ НА УРА

Не зря договорились. Так можно охарактеризовать первые реальные итоги сделки ОПЕК+, которую экспортеры сырья заключили в середине апреля. И хотя после этого нефть еще пробила второе дно, в мае «черное золото» только дорожало.

- Нефтедобывающие страны с удовлетворением могут подводить итоги трудного месяца. Май значительно подогрел надежды на возврат к прежней жизни. Ряд стран начинают снижение ограничительных мер и обсуждают дальнейшие мероприятия по возврату к норме. Это оживляет спрос на нефть и далее постепенно будет нормализовывать обстановку, - говорит Николай Подлевских, начальник аналитического отдела ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».

При этом многие боялись, что сделка состоится лишь на бумаге. Мол, многие захотят схитрить. На словах снизят добычу, а на деле оставят все как есть. По данным зарубежных аналитиков, демарша не произошло.

- По оценкам компаний JBC Energy, ОПЕК снизила добычу на 90% от согласованных ограничений. А по оценкам французской фирмы Kpler, имеющей собственную систему отслеживания перемещения нефтетанкеров, уровень соответствия всех участников сделки в формате ОПЕК+ составлял 92%, - поясняет Подлевских.

Эмблема ОПЕК у офиса организации в Вене.Фото: EAST NEWS

По официальным данным Минэнерго, Россия выполнила условия сделки на 96%. Добыча в мае составила 8,59 млн баррелей в сутки. И хотя в среду появились сообщения, что часть стран саботируют договоренности, подтверждения этому пока нет.

ПРОДЛЯТ ЛИ СДЕЛКУ?

Ближайшее заседание ОПЕК+ пройдет 9 - 10 июня. Снова в формате видеоконференции. До этого появлялась информация, что совещание перенесут на 4 - 5 июня. Но, похоже, участники сделки не успели к ней подготовиться и согласовать позиции. А договариваться есть о чем.

- Обсуждаются два варианта: это продлить сделку до сентября, но с обязательным пунктом о том, что в августе могут пересмотреть условия. И главный вариант, к которому склоняется большинство, - оставить условия сделки до конца года. Окончательного консенсуса по обоим вариантам нет, - цитирует источника, близкого к переговорам, агентство «РИА Новости».

Напомним, страны ОПЕК+ (то есть члены картеля и Россия) договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в мае и июне этого года. Об этом говорится в итоговом сообщении на официальном сайте картеля. А затем объемы добычи планировалось постепенно наращивать. Сначала на два миллиона баррелей во второй половине 2020 года и еще на два миллиона с января 2021-го по конец апреля 2022 года.

К тому, что стороны договорятся о продлении максимальных ограничений хотя бы на пару месяцев, есть свои предпосылки. Проблема с избытком предложения не исчезла. Пик пандемии прошел только в Азии и европейских странах. Да и там спрос восстановился не на 100%. В США лишь несколько штатов ослабили режим самоизоляции. А в Южной Америке ситуация пока только ухудшается.

- США могут столкнуться со второй волной переполнения нефтехранилищ уже в середине июня, что ставит под угрозу продолжающуюся ребалансировку нефтяного рынка, - считает Никита Блохин, старший аналитик Альфа-Банка.

- Главная причина сокращения спроса на нефть еще не побеждена и будет давать новые рецидивы. Можно ожидать нового захода в район 30 долларов за баррель или даже ниже, - считает Николай Подлевских.

США могут столкнуться со второй волной переполнения нефтехранилищ уже в середине июня.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ?

Цена в $40 за баррель - очень комфортная для нашего бюджета. Еще в начале года там была заложена цифра в $42,4. Это отсечка, при которой деньги из Фонда национального благосостояния больше не тратятся, а наоборот - откладываются туда. Можно ли считать, что плохие времена остались позади? А наш Минфин отделался легким испугом?

- Спрос будет находиться под давлением минимум несколько кварталов. Цены вряд ли закрепятся выше $40 за баррель. Не исключена вторая волна эпидемии. Текущий отскок я бы рассматривал как временный, - считает Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела ИК «РУСС-ИНВЕСТ».

- Ценовые взлеты возможны, но я не ждал бы новых пиковых значений. Нефтедобыча стран, не участвующих в организованном снижении в рамках ОПЕК+ будет выступать естественным регулятором, не дающим ценам подняться сильно выше 50 долларов за баррель, поскольку на этом уровне те же сланцевые проекты становятся прибыльными. Хотя массовая накачка экономик дешевыми деньгами неизбежно выплеснется на фондовый и товарный рынки и поднимет все цены, - говорит Алексей Калачев, аналитик ГК «ФИНАМ».

- Можно считать, что наиболее неприятный период текущего кризиса мир уже прошел, - считает Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер».

Основная проблема в том, что Россия очень сильно сократила добычу - почти на четверть. Поэтому, чтобы нефтяные компании и бюджет получили те же доходы, цена на нефть должна быть не $42, а хотя бы $55 за баррель. А если учесть тот факт, что расходы казны выросли из-за борьбы с последствиями коронавируса, а внутренние налоговые доходы сильно сократятся из-за ограничений в апреле и мае, то нас спасет только старая добрая нефть по 100 долларов. Такой позитивный сценарий некоторые аналитики тоже рассматривают.

- По всему миру происходит сворачивание инвестиционных планов, что в будущем затормозит рост добычи. Вполне может наступить момент, когда в фазе восстановления спрос может начать расти быстрее, чем предложение. И это станет фактором долгосрочного роста цены на нефть. В перспективе более года я бы ориентировался на цены в районе 100 долларов за баррель, - резюмирует Николай Подлевских.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что же будет с рублем?

Когда нефть растет, то и рубль укрепляется. И хотя связь уже не такая сильная, она определенно есть. По мнению большинства экспертов, нынешние уровни вполне рыночные. То есть при цене нефти в $40 за баррель, равновесный курс доллара составляет 70 рублей. Если бочка «черного золота» подорожает до $60, наша валюта может укрепиться до 63 - 65 рублей за доллар. А если подешевеет до $30 - то снова увидим «американца» по 75.

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