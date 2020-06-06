2020-06-06T09:08:31+03:00
Общество

Названы самые любимые алкогольные напитки россиян в условиях пандемии

В целом продажи спиртного с марта по май упали на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Названы самые любимые алкогольные напитки россиян в условиях пандемииНазваны самые любимые алкогольные напитки россиян в условиях пандемииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Самым продаваемым алкогольным напитком в России в период пандемии коронавирусной инфекции оказалось пиво. К такому выводу пришла компания «Такском» после анализа фискальных данных о продаже спиртного с марта по май текущего года.

Следом за пивом, на втором месте среди самых популярных алкогольных во время самоизоляции находится вино. За ним следует водка, сидр и коньяк.

Как передает RT, специалисты «Такском» отмечают, что в целом продажи алкоголя с марта по май упали на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Так, продажи шампанского сократились на 33 процента, текилы - на 30 процентов, водки - на 26 процентов. Увеличение продаж отмечаются только у на 3 процента.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения поддержали запрет продажи алкоголя до 21 года. Заместитель главы Минздрава Олег Салагай заявил, что такая мера может сократить риски для здоровья россиян и снизить число ДТП

ИСТОЧНИК KP.RU

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