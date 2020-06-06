Диетологи развеяли пять основных мифов о хлебе

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:39:47+03:00

Эксперты также назвали причины есть больше хлеба, чтобы позаботиться о климате

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Институт хлеба и диетолог Мария Сителль перечислили пять распространенных основные о хлебе.

Как передает агентство Expressen, первым делом эксперт рассказал о том, что черный хлеб полезнее белого. По ее словам, польза определяется количеством цельного зерна, поэтому лучше всего цельнозерновой хлеб, который может быть как черным, так и белым.

Многие также полагают, что от хлеба толстеют. Однако Сителль отметила, что вес зависит от того, в каких количествах вы едите и сколько двигаетесь. Кроме того, она рассказал, что из-за хлеба не всегда раздувается живот. Газы могут образовываться из-за стресса, сидячего образа жизни и недостаточного потребления жидкости.

По словам Сителль, заявления о «плохих углеводах» в хлебе также является мифом. Она отметила, что цельнозерновой хлеб помогает уменьшить колебания сахара в крови, а позволяет оставаться дольше сытыми и не употребить лишние калории.

Эксперт также заявила, что хлеб не стоит считать не настоящей едой, поскольку бутерброд вполне может послужить полноценным приемом пищи.

Более того, специалист назвала причины есть больше хлеба, чтобы позаботиться о климате. Во-первых, выращивание зерна для хлеба примерно мало влияет на климат, в отличие от бобовых, а всей производственной цепочки хлебу требуется очень мало воды.

ИСТОЧНИК KP.RU