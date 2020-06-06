Путин сообщил, что россиян пускают за границу только по экстраординарным случаям
Президент Владимир Путин сообщил, что в период коронавирусных ограничений россияне не выезжают за границу. Но есть исключения.
- Кроме экстраординарных случаев, по которым нужно договариваться отдельно,- объяснил глава государства.
Желающий выехать за пределы страны гражданин должен доказать, что у него есть уважительная причина. Например, операция в другой стране, смерть родственников, зарубежная командировка, которую невозможно отложить.
Отправиться в отпуск отдохнуть в другие страны пока нельзя. Не известно, когда восстановят авиасообщение, хотя ряд стран уже приступили к открытию границ, но чаще всего составляют списки "допущенных к въезду" граждан, например, страны с минимальным числом заболевших планируют обмениваться туристами.
Во время одного из совещаний, президент пообещал поддержать внутренний туризм.
ИСТОЧНИК KP.RU