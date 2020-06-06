Путин сообщил, что россиян пускают за границу только по экстраординарным случаям

6 Июнь 2020 2020-06-06T16:24:36+03:00

Президент рассказал о выезжающих в другие страны россиянах Фото: REUTERS

Желающему выехать за пределы страны нужно доказать, что у него уважительная причина

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Президент Владимир Путин сообщил, что в период коронавирусных ограничений россияне не выезжают за границу. Но есть исключения.

- Кроме экстраординарных случаев, по которым нужно договариваться отдельно,- объяснил глава государства.

Желающий выехать за пределы страны гражданин должен доказать, что у него есть уважительная причина. Например, операция в другой стране, смерть родственников, зарубежная командировка, которую невозможно отложить.

Отправиться в отпуск отдохнуть в другие страны пока нельзя. Не известно, когда восстановят авиасообщение, хотя ряд стран уже приступили к открытию границ, но чаще всего составляют списки "допущенных к въезду" граждан, например, страны с минимальным числом заболевших планируют обмениваться туристами.

Во время одного из совещаний, президент пообещал поддержать внутренний туризм.

ИСТОЧНИК KP.RU