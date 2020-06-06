2020-06-06T17:14:10+03:00
Общество

Эксперт рассказал, как врачи смогут использовать национальную базу генетической информации для лечения пациентов

Такая база может помочь в подборе лечения, при планировании детей, даже в создании вакцины от новых вирусов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Генетика может помочь при изучении других организмов, новых вирусовГенетика может помочь при изучении других организмов, новых вирусовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В России по поручению президента Владимира Путина создадут национальную базу генетической информации. Что это такое и для чего она нужна, в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал основатель и директор по развитию медико-генетического центра Genotek Артем Елмуратов:

- Эта информация может использоваться для того, чтобы грамотно профилактировать заболевания или того, чтобы их более эффективно лечить. Это так называемая персонализированная медицина, когда врачи учитывают индивидуальные особенности человека при работе с конкретным пациентом,- сказал ученый.

В будущем, когда такая база будет создана, врачи получат доступ к этой информации и смогут прогнозировать риски возникновения заболеваний у конкретного пациента. На основании таких прогнозов можно вносить корректировки, например, менять диету под наиболее подходящую конкретному человеку, подбирать лекарства, отправлять на профильные исследования.

- Если делать скрининг генома человека перед планированием семьи, а это очень важная тема, то можно резко снизить количество наследственных заболеваний,- объяснил Елмуратов.

Генетика может быть полезна и при изучении других организмов, даже при борьбе с коронавирусной инфекцией генетики играют большую роль. Вот только процесс создания такой базы, по мнению ученого, дело не быстрое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт рассказал, как врачи смогут использовать национальную базу генетической информации для лечения пациентов
Gucci выпустил ботинки "прощай, молодость" за 50 тысяч рублей
Австралиец прогнал со своего газона премьер-министра, тот в ответ показал палец
Путин заявил о стремлении как можно быстрее выйти из режима ограничений
Путин сообщил, что россиян пускают за границу только по экстраординарным случаям
За смерть ребенка, которого задушили в детском садике, хотят наказать маму
В Ленинградской области обустроят 47 экологических троп
Когда хочется на море: Житель Подмосковья устроил заплыв по затопленной улице
Любовное гнездо принца Чарльза выставили на продажу
Глава Роспотребнадзора: Новый театральный сезон могут начать со зрителями
Вирусолог объяснил, почему Россия надолго задержалась на плато по коронавирусу
Вертолет Ми-38, совершивший экстренную посадку в Подмосковье, вернулся в испытательный комплекс
Путин заявил, что русский язык объединяет все народы России
Путин призвал учесть вопросы деятельности культуры в плане восстановления экономики
Немецких туристов выгнали из Венеции за купание Гранд-канале
Ко Дню русского языка составлен список новых слов, значение которых чаще всего искали в Рунете
В Москве у безработного украли почти пять миллионов рублей
Окна в квартире министра юстиции Южной Осетии забросали камнями
Москва не исключает провокации НАТО к параду Победы
В США полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Похороны Михаила Кокшенова пройдут на Новодевичьем кладбище
Степашин рассказал о передаче России Александровского подворья
«Гнусная и подлая провокация»: Нарышкин отреагировал на решение Праги о высылке российских дипломатов
В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса