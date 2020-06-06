Эксперт рассказал, как врачи смогут использовать национальную базу генетической информации для лечения пациентов

6 Июнь 2020 2020-06-06T17:14:10+03:00

Такая база может помочь в подборе лечения, при планировании детей, даже в создании вакцины от новых вирусов

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В России по поручению президента Владимира Путина создадут национальную базу генетической информации. Что это такое и для чего она нужна, в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал основатель и директор по развитию медико-генетического центра Genotek Артем Елмуратов:

- Эта информация может использоваться для того, чтобы грамотно профилактировать заболевания или того, чтобы их более эффективно лечить. Это так называемая персонализированная медицина, когда врачи учитывают индивидуальные особенности человека при работе с конкретным пациентом,- сказал ученый.

В будущем, когда такая база будет создана, врачи получат доступ к этой информации и смогут прогнозировать риски возникновения заболеваний у конкретного пациента. На основании таких прогнозов можно вносить корректировки, например, менять диету под наиболее подходящую конкретному человеку, подбирать лекарства, отправлять на профильные исследования.

- Если делать скрининг генома человека перед планированием семьи, а это очень важная тема, то можно резко снизить количество наследственных заболеваний,- объяснил Елмуратов.

Генетика может быть полезна и при изучении других организмов, даже при борьбе с коронавирусной инфекцией генетики играют большую роль. Вот только процесс создания такой базы, по мнению ученого, дело не быстрое.

ИСТОЧНИК KP.RU