Захарова ответила на предложение Помпео помочь в ликвидации разлива нефти в Норильске

6 Июнь 2020 2020-06-06T22:36:03+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на американское предложение помочь в ликвидации последствий ЧП в Норильске. Госсекретарь США Майк Помпео написал в твиттер, что штаты готовы сотрудничать "несмотря на противоречия" и огорчены новостями об экологическом происшествии в России.

- Мы благодарны, безусловно, американской стороне,- сказала Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE". - Еще один жест доброй воли, который показывает, что можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество.

В результате ЧП более 20 тысяч нефтепродуктов вытекло в окружающую среду.

Экологическую ситуацию в Норильске 5 июня обсуждали в ходе видеосовещания с президентом. Глава компании "Норникель" заявил, что предприятие берет на себя все расходы по ликвидации последствий ЧП, траты превысят 10 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU