Названа причина разлива нефти в Норильске

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:07:39+03:00

Генпрокуратора проведет проверки на других особо опасных объектах в зоне вечной мерзлоты после аварии в Норильске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В связи с аварией Генпрокуратора проведет проверки на других особо опасных объектах в зоне вечной мерзлоты

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов назвал главную причину разлива нефти в Норильске.

- Согласно имеющимся данным, предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом стала просадка грунта и бетонной площадки под ним, - заявил он.

Для того, чтобы не допустить повторения подобной ситуации на других особо опасных объектах Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил провести их комплексную проверку.

Результаты этой проверки полностью контролируются Генеральной прокуратурой, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в распоряжение kp.ru.

Напомним, 29 мая в Норильске произошла авария, которая обернулась экологической катастрофой. Аномально теплая погода в регионе привела к тому, что под опорами резервуаров с дизельным топливом растаяла вечная мерзлота. В результате более 20 тысяч нефтепродуктов вытекло в окружающую среду. Площадь загрязнения воды составила 180 тысяч квадратных метров. К 5 июня спасателям уже удалось локализовать разлив топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU