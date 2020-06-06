2020-06-06T23:11:45+03:00
Политика

Посол России ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США

Дипломат назвал подобные заявления «чушью»
Ксения АНУФРИЕВА
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Посол России ответил на обвинения в поддержке беспорядков в СШАПосол России ответил на обвинения в поддержке беспорядков в СШАФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает беспочвенными обвинения о том, что Москва якобы поддерживает провокаторов в ходе беспорядков, которые развернулись в США на фоне трагической гибели афроамериканца.

- В настоящее время Россию обвиняют в том, что мы якобы стоим за сценой, чуть ли не помогаем провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию в Штатах. Это полная чушь. Мы как раз настроены на сотрудничество с данным государством, - отметил посол в ходе беседы с журналистами.

Дипломат указал, что проблема американской русофобии не является новым явлением.

- Часть политической американской элиты отравлена русофобией, в настоящее время это стало модным трендом – использовать антироссийские высказывания и российский фактор для оправдания свои внутренних проблем из-за своего же бездействия или неумения их решать, - подчеркнул Анатолий Антонов.

Он выразил уверенность в том, что жители США скоро преодолеют этот сложный период и пожелал им удачи. По мнению дипломата, жестокое убийство Джорджа Флойда было неприемлемо, и Россия переживает за этот инцидент вместе с американцами. Антонов заявил, что для изжития русофобии потребуются еще долгие и долгие годы.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший советник Обамы Сьюзан Райс в эфире местного телевидения заявила, что Россия причастна к беспорядкам в Соединенных Штатах во время массовых акций. По ее мнению, в протестах участвуют не только мирные жители, но и экстремисты, которых якобы спонсируют русские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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