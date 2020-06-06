2020-06-06T18:20:01+03:00
В мире

США советовали Украине в Майдан слушать и прощать погромщиков, но теперь отказываются от таких «рецептов»

Американские власти предпочитают успокаивать протестующих с помощью нацгвардии
Борис ИВАНОВ
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Как на Украине несколько лет назад, в США начались народные волнения.Как на Украине несколько лет назад, в США начались народные волнения.Фото: REUTERS
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США охвачены волнами протестов и погромов вкупе с мародерством. Что делать властям США в данной ситуации? На самом деле все не так сложно, как представляется аналитикам и экспертам, и в Вашингтоне уже знают ответ на этот вопрос, как минимум, более 6 лет. Только вот почему-то не хотят применять этот рецепт.

Во-первых, не может идти никакой речи о том, чтобы применять полицию или какую другую силовую структуру против погромщиков, поджигающих полицейские участки, громящих магазины и т.д. Силовиков надо, вообще убрать с улиц, а еще лучше – вывести из городов, чтобы они не мешали протестующим. Потому что иначе будет против демократии.

Во-вторых, представители власти должны пойти на переговоры с представителями протестующих и выполнить их требования. Потому что иначе будет против демократии.

Манифестанты заблокировали Бруклинский мост в Нью-Йорке. Фото: REUTERS

Манифестанты заблокировали Бруклинский мост в Нью-Йорке.Фото: REUTERS

В-третьих, следует ввести представителей протестующих (как можно больше) в органы и структуры власти. Например, распустить старую полицию и ФБР, устроив их сотрудникам переаттестацию, которую они не пройдут. А на их место набрать новых из числа добровольцев в рядах участников погромов. Переаттестовывать и набирать новых сотрудников (равно как и назначать новых начальников) должны комиссии из участников протестов и погромов.

Участники протестов и погромов должны иметь право прийти на любое совещание в любой орган власти и принять в нем участие с правом решающего голоса. Сколько человек придет, столько решающих голосов они и смогут дать при голосовании.

На должности министров и других руководителей в государственный аппарат необходимо привлечь иностранных специалистов, оставшихся в своих странах без высокооплачиваемой работы.

Поставить во главе министерств и представительных органов власти страны неадекватных граждан со справкой из психиатрической лечебницы. Назначать руководителей ведомств и органов различного рода силовых структур из числа лиц, имеющих судимости (желательно - за тяжкие и особо тяжкие преступления, наркодельцов, сутенеров и т.д.), с чем, с учетом специфики контингента протестующих погромщиков, проблем возникнуть не должно).

Мемориал в честь убитого Джорджа Флойда. Фото: REUTERS

Мемориал в честь убитого Джорджа Флойда.Фото: REUTERS

Да, как мы могли забыть! Всем участникам поджогов, мародерам и грабителям, может быть, и убийцам тоже обязательно надо объявить амнистию, приняв для этого незамедлительно и в кратчайшие сроки специальный закон.

Узнали? Именно такие рецепты США и государства Евросоюза выписывали Украине осенью 2013-го – зимой 2014-го. Именно к этому склоняли руководство страны и в таком русле управляли всеми процессами, наезжая с визитами до, во время и после госперевворота на Украине или донося директивы с дальних расстояний по телефону и т.д.. Причем, не стеснялись и прямо требовали, например, амнистии участникам Майдана, вплоть до совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. А уж по отношению к американским мародерам сам Госдеп мог бы рекомендовать принятие такого закона. Ну что там, что обнесли торговцев, все равно ведь все товары застрахованы.

США осталось лишь применить этот рецепт к себе любимым.

«Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

КСТАТИ

Почему белые целуют ботинки черным, а полиция переходит на сторону мародеров в США

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ИСТОЧНИК KP.RU

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