2020-06-07T00:04:40+03:00
Общество

Сбой в Telegram: у пользователей проблемы с доступом в мессенджер

Технический сбой произошел ночью 7 июня
Ксения АНУФРИЕВА
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Сбой в Telegram: у пользователей проблемы с доступом в мессенджерСбой в Telegram: у пользователей проблемы с доступом в мессенджерФото: Мария ЛЕНЦ
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Ночью 7 июня мессенджер «Telegram» дал сбой: пользователи не смогли получить доступ к мессенджеру и отправлять сообщения. О причинах данной технической проблемы пока что что не сообщается. Это следует из данных на сайте Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

С проблемами столкнулись не только пользователи из России, но и из других стран: на ошибку пожаловались жители Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Польши, Украины, Франции, а также Соединенных Штатов и Турции.

Большинство пользователей ресурса Downdetector указали, что не могут подключиться к мессенджеру и зайти на сайт, а еще 28 процентов рассказали о невозможности отправить сообщения, два процента пользователей не смогли зайти в систему.

На официальной страницы ресурса в социальной сети «ВКонтакте» команда «Telegram» сообщила, что заметила сбой и восстановила работоспособность ресурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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