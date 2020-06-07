Малышева рассказала, сколько на самом деле бессимптомных носителей коронавируса

7 Июнь 2020 2020-06-07T03:02:11+03:00

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Российская телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева рассказала, сколько на самом деле в мире бессимптомных носителей коронавируса.

По ее мнению, люди, инфицированные covid-19, но не имеющие признаком заболевания, есть во всех странах где выявлена инфекция. Об этом она сообщила на странице в социальной сети Instagram, отвечая на вопрос подписчицы.

- Конечно, бессимптомные носители есть во всех странах мира. Более того, похоже, их не менее половины, - написала Малышева.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России с начала эпидемии выявлено более 458 тысяч заболевших. Число зараженных в настоящее время составляет 231 576 человек. Тем временем, наша страна уже вышла на плато, а медики успешно испытали сыворотку вакцины на обезьянах и хомяках.

Множество бессимптомных носителей есть во всех странах мира, а Бразилия, тем временем, перестала обновлять информацию по общему числу зараженных коронавирусной инфекцией местных жителей. Данное решение поддержал глава государства Жаир Болсонару, которые посчитал данный процесс бессмысленны. Страна в настоящее время находится на втором месте по количеству инфицированных.

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ИСТОЧНИК KP.RU