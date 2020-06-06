Почему обманывают тесты на коронавирус: насколько им можно доверять, рассказал эксперт по лабораторным исследованиям

Специалисты американских CDC, Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) выступили с предупреждением: тесты на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 могут давать ложные результаты в 50% случаев. Как такое может быть? Насколько точны тесты в России? В каких случаях диагностические тест-системы чаще выдают ложные результаты? Об этом мы поговорили с экспертом, который глубоко разбирается в лабораторной диагностике - руководителем научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андреем Исаевым.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ САМЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ ТЕСТОВ «БРАЛИ ПАУЗУ»

- Андрей, американские специалисты в конце мая заявили, что массовое тестирование на антитела против коронавируса SARS-CoV-2 может привести к большому количеству неточных результатов. Вы согласны?

- Если исходить из ситуации на апрель — май, то можно согласиться. Диагностика на антитела к коронавирусу стартовала не так давно. И самые крупные и серьезные производители наиболее качественных тест-систем вышли на рынок совсем недавно. Только сейчас они начинают активно внедрять свои системы. Такое «запоздание» по сравнению с поставщиками более ранних партий тестов объясняется тем, что крупные компании наиболее ответственно подходят к разработке своей продукции и очень дорожат репутацией.

В целом, если брать период с середины апреля до конца мая — начала июня, то никто из наиболее профессиональных, традиционных производителей тест-систем на полную мощность еще не вышел. Это касается не только зарубежных, но и российских производителей. Наиболее крупные наши поставщики диагностических тест-систем, такие как Вектор-бест, например, по сути работают в полную силу с такими тестами (на антитела к коронавирусу. - Ред.) около двух недель.

Руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.Фото: YouTube

ПОЧЕМУ В РОССИИ БЫЛО МНОГО ЛОЖНООТРИЦАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

- Словом, до сих пор на рынке преобладали производители, в качестве тестов которых уверенности меньше, чем в продукции более опытных-крупных поставщиков, - продолжает эксперт. - Потому-то неточных результатов в апреле-мае действительно было много.

- Примерно половина, как и в США?

- Привести цифры здесь сложно. Но могу сказать, что в России было очень много ложноотрицательных результатов тестов на антитела.

- Почему?

- Ряд биологических компаний, которые сейчас делают вакцины и изучают иммуноглобулины против коронавируса, провели независимые испытания. И обнаружили, что любые экспресс-наборы, хотя и пишут про свою чувствительность под 95 — 99%, по факту дотягивают в лучшем случае до 70%. Поэтому низкие уровни антител такие тест-системы просто не «ловили». В итоге даже у людей, имеющих антитела, эти тесты выдавали отрицательный результат.

КАКУЮ ЗАЩИТУ НА САМОМ ДЕЛЕ ДАЮТ АНТИТЕЛА

- Как заявляют эксперты CDC, мы вообще не знаем, дает ли наличие антител защиту от повторных заболеваний COVID.

- Действительно, сегодня точных данных нет. Чтобы выяснить это, мы как раз запустили специальное исследование. Пока же можно делать предположения, опираясь на истории иммунной защиты у переболевших наиболее близким родственником нынешнего коронавируса — SARS-CoV-1, который вызвал атипичную пневмонию в 2002 — 2003 гг. У перенесших эту инфекцию иммунитет сохранялся в среднем в течение около 2 лет. Так что есть гипотеза, что и после нынешнего коронавируса может быть такая иммунная защита. Но это хороший сценарий. В то же время есть и негативные сценарии, гипотезы, что стойкого и относительно длительного иммунитета не возникнет. Обсуждается также версия антителозависимого усиления — когда возникшие после болезни антитела при повторном заражении могут даже усугубить тяжесть болезни. Все это еще предстоит исследовать.

- До сих пор обсуждается, правда ли есть случаи повторных заражений после COVID-19 или речь идет о недостатках диагностики, людях, которые до конца не вылечились, сохранили носительство вируса после первого заболевания и т. п.?

- Достоверных, однозначных, убедительных подтверждений повторного заболевания COVID-19 после полного выздоровления на самом деле нет. Скорее, речь идет именно о проблемах с диагностикой в том числе. И не следует забывать, что у заболевших выделение вируса может сохраняться вплоть до почти полутора месяцев — описаны случаи 41 — 42-дневного сохранения выделения вируса.

И АНТИТЕЛА ЕСТЬ, И ВИРУС ВЫДЕЛЯЕТСЯ

- Эксперты CDC считают, что результаты тестов на антитела к коронавирусу не должны использоваться для принятия серьезных решений, например, о выходе на работу, и др. А вы как считаете?

- Поддерживаю на 100%. Дело в том, что уже есть вот какие прецеденты. У человека обнаружены иммуноглобулины (то есть антитела) класса G. Традиционно считается, что это говорит о возникшем иммунитете. Но! Когда того же человека проверяют ПЦР-тестом (он обнаруживает генетический материал вируса в носоглотке и ротоглотке), то вирус обнаруживается! Это та самая ситуация, когда человек уже сам вроде бы выздоровел, приобрел иммунитет, но выделение вируса еще продолжается. Он может заражать остальных. Так что сам по себе тест только на антитела класса G c медицинской точки зрения ни в коем случае нельзя считать основанием принятия серьезных решений. Требуется перепроверка путем сдачи ПЦР-теста..

- Еще CDC рекомендует в любом случае проходить тесты дважды. Это верно?

- Думаю, что да. У нас тесты ПЦР тоже дважды проводятся. Тесты на антитела по-хорошему желательно перепроверить на двух разных тест-системах.

КСТАТИ

Среди трудоспособных россиян обнаружили иммунитет лишь у 6%

- Мы анализировали результаты тестов на антитела, для проведения которых к нам обращались работодатели, - рассказывает руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. - То есть речь идет о россиянах, которые возвращаются на работу на предприятия и в офисы.

Антитела к коронавирусу обнаружились только у 6%. А вот у тех пациентов, которые приходят в лаборатории сдавать по собственной инициативе — потому что уже переболели чем-то похожим на Ковид и хотят убедиться, что это было — антитела встречаются у 12 — 15%. То есть разница почти в два раза. Но вторая группа, как вы понимаете, менее репрезентативна — это люди, которые имеют основания подозревать, что переболели.

То есть цифра в 6% более показательна. Однако и в этом случае проверяли определенную группу, трудоспособных граждан. Если брать людей старшего возраста, которые более изолированы в России, то случаев заболевания и выработки антител будет еще меньше. В целом, думаю, в нашей стране переболело с выработкой антител около 4% населения.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ

- Недавно была новость, что Дубай запретил экспресс-тесты на Ковид из-за их низкой чувствительности. Насколько это оправданно на ваш взгляд?

- Общеизвестно, что экспресс-тесты — как на Ковид, так и любые другие — всегда менее точны. Просто в силу используемых технологий, всегда так. То, что делается ощутимо быстрее, по определению в данном случае выдает менее точный результат.

Но это, конечно, не значит, что экспресс-тестам вообще не место в нашей жизни. Бывают ситуации, когда можно сделать только такие тесты. Например, в случаях, когда невозможно быстро транспортировать кровь для классического теста, который проводится только в лаборатории. Скажем, при работе вахтовых предприятий, в отдаленных населенных пунктах. Как там проверить, есть ли у работников коронавирус? Лучше экспресс-метод, чем никакого.

Еще один пример: к человеку приезжает Скорая, нужно быстро определить, куда везти — в ковидный стационар или обычный. Понятно, что точность экспресс-теста низкая, но когда нужно быстро принять решение, это лучше, чем ничего.

При возможности в дальнейшем результаты экспресс-теста хорошо бы проверять на классических тест-системах. Кстати, сейчас высококачественные ИФА-тесты (на антитела) уже стоят в среднем по рынку дешевле экспресс-тестов. Так что тем же работодателям заказывать такие тесты для своих сотрудников даже выгоднее.

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