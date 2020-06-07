Доктор Комаровский дал рекомендацию переболевшим коронавирусом

7 Июнь 2020 2020-06-07T04:19:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил о том, что люди, которые уже переболели коронавирусной инфекцией и смогли излечиться от заболевания, все равно должны соблюдать все меры предосторожности в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации. Об этом специалист написал на своей странице в соцсети Instagram.

Доктор подчеркнул, что даже вылечившийся от COVID-19 человек может переносить вирус, если будет пренебрегать санитарными требованиями.

- Даже если у вас уже был коронавирус, то вы все равно можете дотронуться до дверной ручки, получить «в руку» инфекцию, поздороваться с кем-то за руку и заразить этого человека. То есть даже если вы вылечились, это не дает вам права везде ходить, хвататься за всё подряд и рисковать жизнью и здоровьем окружающих. Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки, - посоветовал Евгений Комаровский.

Также не следует забывать, что многие люди переносят коронавирус без клинических проявлений, то есть бессимптомно. Врач-терапевт Елена Малышева, как ранее писал сайт kp.ru, рассказала, что бессимптомные носители заболевания есть во всех странах мира, где была выявлена болезнь, а также сообщила, сколько людей на самом деле переносят вирус, даже не знаю об этом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ПО ТЕМЕ

Как вернуть здоровье после коронавируса: восемь важных советов

Врач рассказал, какой должна быть реабилитация пациента (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU