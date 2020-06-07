2020-06-07T04:56:41+03:00
В мире

В Германии прокомментировали планы США по выводу военных из страны

Министр иностранных дел ФРГ назвал отношения с Вашингтоном «сложными»
Ксения АНУФРИЕВА
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В Германии прокомментировали планы США по выводу военных из страныВ Германии прокомментировали планы США по выводу военных из страныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава министерства иностранных дел Германии прокомментировал планы Соединенных Штатов по выводу военнослужащих с территории государства. На фоне данного события Хайко Маас назвал отношения с Вашингтоном «сложными», пишет издание Bild am Sonntag.

Министр подчеркнул, что ФРГ «приняла к сведению» вывод части войск Штатов со своей территории.

- Мы высоко ценим сотрудничество с вооруженными силами Соединенных Штатов, которое развивается на протяжении несколько десятилетий. Это в интересах наших государств. Мы являемся близкими партнерами по трансатлантическому альянсу. Но это очень сложно, - признал Хайко Маас, оценивая отношения между Вашингтоном и Берлином.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что американский президент Дональд Трамп приказал вывести часть солдат США из Германии. В настоящее время на территории ФРГ находятся около 34,5 тысяч американских военных, их количество планируют сократить до 25 тысяч. Часть из солдат вернется на родину, а другие отправятся в Польшу и иные государства-союзники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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