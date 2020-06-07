2020-06-07T05:25:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Китай признали зоной с низким уровнем угрозы по коронавирусу

Власти понизили уровень угрозы в городе Цзилинь
Ксения АНУФРИЕВА
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Китай признали зоной с низким уровнем угрозы по коронавирусуКитай признали зоной с низким уровнем угрозы по коронавирусуФото: Иван МАКЕЕВ
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Все районы Китая стали зоной с низкой эпидемиологической угрозой по COVID-19 после того, как власти последнего города понизили данный показатель. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает Центральное телевидение государства.

Напомним, что именно в этой стране начала развиваться и распространяться по миру коронавирусная инфекция. По мере снижения темпов заражения и числа инфицированных китайские власти понижали уровень угрозы от заболевания в разных регионах страны. Последним городом стал Цзилинь в одноименной провинции, где сегодня уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции со среднего до низкого. Таким образом, в Китае не осталось районов с высоким или средним уровнем угрозы от коронавируса.

За минувшие сутки в стране выявили всего шесть активных случаев заражения, пять бессимптомных носителей инфекции. В Китае за один день выздоровели три пациента, никто не умер.

Надо отметить, что примерно месяц назад стране уже удалось свести эпидемиологическую угрозу к минимуму, но из-за случая кластерного локального заражения в провинции Цзилинь и нового инфицированного в Ухане степень угрозы пришлось снова повысить.

Как ранее писал сайт kp.ru, на сегодняшний день количество погибших от вируса на планете перевалило за 400 тысяч человек, а значит превысило численность населения всей Исландии.

Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

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ИСТОЧНИК KP.RU

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