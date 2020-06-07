2020-06-07T06:13:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Китайские ученые сделают вакцину от коронавируса доступной для всего мира

Сейчас в стране разрабатываются пять видов прививок
Ксения АНУФРИЕВА
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Китайские ученые сделают вакцину от коронавируса доступной для всего мираКитайские ученые сделают вакцину от коронавируса доступной для всего мираФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Китая намерены сделать разрабатываемую их учеными вакцину от коронавирусной инфекции доступной всему миру после завершениях всех необходимых исследований и тестов. Об этом в воскресенье в ходе пресс-конференции заявил глава китайского министерства науки и техники Ван Чжиган. Встреча прошла по случаю публикации государственных советом Китая Белой книги «Борьба с COVID-19: действия Китая».

- При разработке вакцины наши ученые отдают приоритет обеспечению ее безопасности, эффективности и доступности. Сейчас миру необходимо укрепить сотрудничество по разработке вакцин и лекарств, а также последующих стадиях борьбы с пандемией, - указал министр.

Ван Чжиган пообещал, что когда вакцина будет готова, страна сделает все возможное, чтобы выполнить данные председателем КНР Си Цзиньпином обязательства, то есть сделать вакцину доступной всем странам мира.

Он подчеркнул, что сейчас китайские исследователи занимаются разработкой по меньшей мере пяти типов вакцин, некоторые из них уже приступили к клиническим испытаниям препаратов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, с сегодняшнего дня все районы Китая признали зоной с низкой эпидемиологической угрозой по COVID-19 после того, как власти последнего города понизили данный показатель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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