Трамп удивился небольшому числу участников протестов в Вашингтоне

7 Июнь 2020 2020-06-07T06:39:54+03:00

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Американский президент Дональд Трамп отметил, что количество протестующих в субботу, 6 июня, в столице государства Вашингтоне оказалось значительно ниже, чем предполагали власти страны ранее. В своем Twitter глава США указал, что это заслуга правоохранителей из Нацгвардии, Секретной службы Штатов и столичной полиции.

-Толпа демонстрантов в Вашингтоне сегодня гораздо меньше, чем мы ожидали. Национальная гвардия, Секретная служба и полиция Вашингтона делают невероятную работу, мы вам очень благодарны, - написал Дональд Трамп.

Напомним, что массовые протесты и беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в ходе его задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе происходят уже не только на территории Соединенных Штатов: митинги в поддержку темнокожего населения устраивают люди по всему миру. Так, сегодня в результате протестов против расового неравенства на улицах Лондона были ранены 23 сотрудника полиции, которые пытались разогнать митингующих британцев. Мирный протест в городе быстро перерос в стычки с полицией на улице Уайтхолл, где расположены многие правительственные здания.

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ИСТОЧНИК KP.RU