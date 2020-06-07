2020-06-07T02:48:52+03:00
В мире

На протестах в Лондоне пострадали 23 полицейских

В Британии проходят акции против расового неравенства
Ксения АНУФРИЕВА
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На протестах в Лондоне пострадали 23 полицейскихНа протестах в Лондоне пострадали 23 полицейскихФото: REUTERS
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В Великобритании в процессе протестных акций против расового неравенства на улицах Лондона были ранены 23 сотрудника полиции. Об этом сообщил суперинтендент Скотленд-Ярда Джо Эдвардс.

По его словам, манифестация переросла в стычки с полицией на улице Уайтхолл, где расположены многие правительственные здания

- 23 полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими в Лондоне за последние несколько дней. Еще 10 человек входящих в состав правоохранительных органов пострадали в субботу, - цитирует слова Эдвардса ТАСС.

Уточняется, что сотрудники полиции выполняли свою непосредственную работу - обеспечивали общественный порядок во время протестов. Сам Эдвардс считает, что такие процессы в стране являются “совершенно недопустимыми”.

Ране сайт kp.ru писал, что массовые акции протестов в США и других странах начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, в смерти которого пока подозревают полицейского, душившего его ногой. Возмущенные таким жестоким поступком, который и привел к летальному исходу темнокожего мужчины жители Минеаполиса вышли на протесты, после чего это агрессивное настроение передалось и в другие штаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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