Правда о Джордже Флойде: наркоман, грабитель, уголовник, а теперь — знамя протеста

В США уже почти 10 дней продолжаются протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Вскоре бунт распространился и по другим западным странам.

Действия полиции Миннеаполиса, приведшие к трагедии, действительно сложно оправдать: офицер Дерек Шовин давил ногой на горло лежащему на земле темнокожему в течение 7-8 минут; тот говорил «я не могу дышать» (всё снимали на камеры прохожие), а позже умер. Пятеро детей Флойда остались сиротами. Всё это — бесспорные факты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782773" frameborder="0"></iframe> «Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

Но есть и другие штрихи его биографии, о которых СМИ и активисты предпочитают умалчивать.

— Параметры 46-летнего мужчины: рост 195-200 см, вес около 100 кг. Полиция имела право применить «фиксацию на земле», поскольку человек с таким атлетическим сложением мог представлять угрозу.

— Когда-то Флойд был успешным игроком в юношеской баскетбольной лиге. Потом учился в двух вузах, не смог закончить ни один. И со спортивной карьерой неожиданно завязал. Почему? Об этой странице биографии источники говорят глухо. Учитывая последующие проблемы с наркотиками, можно предположить, что в юности Флойд связался с «дурью». Долгое употребление сильно бьёт по мозгам и координации движений — возможно, это стало причиной ухода и из «баскета», и из вузов.

— В середине 90-х играл в рэп-группе (c песнями наподобие «Добро пожаловать в гетто»), но хип-хоп карьера тоже не задалась.

— 1998 год — первый арест (за попытку кражи).

— 2002 год — второй арест (за грабеж).

— 2002-2005 — трижды оказывался в тюрьме за хранение наркотиков, в общей сложности провёл за решёткой почти 1,5 года.

— 2007 — вооружённое ограбление женщины в её собственном доме; 2009 — признал вину по этому делу и получил приговор в пять лет; 2013 — освободился по УДО.

— Опыт работы: дальнобойщик, вышибала в клубе, эпизодический актёр (имелись утверждения, что он был порноактёром, но проверить эти данные сложно).

— Личная жизнь Флойда крайне запутана. Например, его 6-летняя дочь живёт в другом городе (вероятно, со своей матерью). В Миннеаполисе, куда он перебрался за «новым стартом» в 2014 году, у него вроде бы появилась невеста, но данных, что он женат сейчас, нет. Проблемы с наркотиками, проблемы в семейной жизни…

Фото: facebook.com/george.floyd.7106

— Справедливости ради, абсолютно все знакомые характеризуют Флойда как «милого добряка», «бесконфликтного гиганта». Правда, как всё это сочетается с многочисленными тюремными сроками — сказать сложно.

— Самое главное — причина смерти до сих пор не установлена на 100%. Первая судмедэкспертиза показала, что на момент гибели он был под фентанилами и метамфетаминами (то есть полицейские были правы, утверждая, что Флойд вёл себя неадекватно, в состоянии наркотического опьянения). Причина смерти — остановка сердца, возможно, из-за удушения. А возможно, из-за чего-то ещё, например, тех же наркотиков.

Вторая экспертиза, проведённая по настоянию его семьи, когда скандал уже разгорелся, пришла к выводу, что летальный исход наступил из-за удушения. Насколько такую экспертизу можно считать независимой?

Все эти детали «демократических активистов», поднявших его смерть на знамя, не интересуют.