Вслед за США беспорядки охватили весь мир: фотохроника

25 мая в американском Миннеаполисе при задержании полицией был убит афроамериканец Джордж Флойд. Это стало поводом для самой настоящей «весны народов»: массовые беспорядки вспыхнули в 200 городах США. А сейчас перекинулись и на многие другие западные страны. Как проходит этот «мирный протест» — в фотоподборке от «КП».

Фото: Marios Lolos/globallookpress.com

Афины, Греция. Коктейль Молотова — орудие пролетариата. Каким образом поджоги (и последующие разграбления) могут почтить память несчастного Джорджа Флойда — не ясно.

Фото: Marios Lolos/globallookpress.com

То же место пару минут спустя. Полиция? А что полиция? Ведь они же дети! (Они — в смысле, мирные протестующие с «молотовыми» и булыжниками). «Демократические СМИ» — других, собственно, нет — называют бунт «восстановлением социальной справедливости», а мародёрства и грабежи — «лутингом».

Фото: Attila Husejnow/East News

Варшава, Польша. Сотни человек собрались у американского посольства. Протестуют против расизма. Было бы интересно спросить у этой пани о массовых убийствах евреев во многих местах Польши в 1945 году, в тот момент, когда немцы уже ушли, а красноармейцы ещё не пришли.

Фото: Aleksandra Szmigiel/REPORTER/East News

То же место, с другого ракурса. Лежачий протест. На днях, кстати, Трамп решил перевести 7,5 тыс. американских солдат из Германии в Польшу. Совпадение, должно быть.

Фото: Nilsson Nils Petter/Aftonbladet/globallookpress.com

Стокгольм, Швеция. Благодаря «протестувальникам» на наших глазах происходит социально-эпидемиологический эксперимент: что будет, если в разгар пандемии люди будут собираться без масок? Через две недели узнаем.

Фото: Nilsson Nils Petter/Aftonbladet/globallookpress.com

То же место, вид сверху. В конце концов вмешивается полиция. Ей не нравится, что толпа нарушает санитарные нормы (коронавирус никто не отменял). Ранее мы видели, как копы с дубинками разгоняли нарушителей карантинного режима в Индии. Теперь прогрессивную практику переняла Скандинавия.

Фото: Menelaos Michalatos/globallookpress.com

Возвращаемся в Афины. Святое дело для местных левых и прочих антиглобалистов — спалить американский флаг. Колоний в Африке у греков за последнюю тысячу лет не было, против какого «расизма» протестовать — не понятно. С американским флагом сражаться как-то удобнее.

Фото: AA/ABACA/Abaca/East News

Париж, Франция. Джордж Флойд умер именно так: его шею сдавил ногой полицейский. Подобно киевскому майдану, этот протест пропитывается своим некро-культом.

Фото: AA/ABACA/Abaca/East News

Тоже Париж. Чем ближе к ночи — тем более «мирным» становится протест. Либеральные публицисты всё оправдывают: «Людей угнетали — имеют право».

Фото: Simon Chapman/globallookpress.com

Бристоль, Великобритания. «Лежачий протест» — активисты символически имитируют последние минуты Джорджа Флойда. Из-за карантина работы нет, даже в киношку или макдачную не пойдёшь — чем ещё молодёжи заняться?

Фото: Mariana Bae/globallookpress.com

Мехико (соответственно, Мексика). Акция у посольства США. Не понятно, однако, если Штаты такие плохие, почему десятки тысяч мигрантов из Латинской Америки каждый год пытаются пробиться туда, на север.

Фото: Toby Melville/REUTERS

Лондон, Британия. Честно, что тут происходит — не ясно даже из подписи к фото: «Столкновение полицейского и участника протеста». Может, «тиран» его душит. А может, человеку стало плохо и офицер проверяет пульс. Как СМИ повернут — так и будет.

Фото: Pittsburgh Post-Gazette/Associated Press/East News

Возвращаемся, откуда начали: США, пригород Питтсбурга. Вновь «лежачий протест». Эффектно, картинно, не надо убегать от полиции (ну, по крайней мере, на данном этапе). Не даром предполагают, что за «весной народов» могут стоять опытные политтехнологи.

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