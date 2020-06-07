Единые требования безопасности для пляжей установят в России

7 Июнь 2020 2020-06-07T09:13:08+03:00

В единых требованиях безопасности для пляжей говорится об укомплектованности спасательных постов

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В России установят единые требования безопасности для пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, где отметили, что владельцам пляжей теперь не нужно полученать разрешений на работу пляжей, достаточно будет только декларации

Как передает ТАСС, обязательными станут наличие и укомплектованность спасательных постов на пляже. Дежурить должны специально подготовленные спасатели, а дно должны обследовать водолазы.

Необходимо обозначать границы заплыва в местах купания. Пункты проката маломерных судов, гидроциклов и прочих плавательных средств будут запрещены. По-прежнему будут оценивать техническое состояние вышек, мостков и других сооружений для прыжков в воду.

В ведомстве отметили, что все требования разрабатываются субъектами России в рамках правил охраны жизни людей на водных объектах. Для их унификации был разработан проект ведомственного приказа «Об утверждении правил пользования пляжами в Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU