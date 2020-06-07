В Москве вылечили еще 2 283 пациента с коронавирусом
Общее число выздоровевших в столице достигло 102 714
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За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 2 283 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом общее число вылечившихся в столице достигло 102 714. Такие данные в воскресенье, 7 июня, привела заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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