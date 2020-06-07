2020-06-07T09:36:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве вылечили еще 2 283 пациента с коронавирусом

Общее число выздоровевших в столице достигло 102 714
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За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 2 283 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом общее число вылечившихся в столице достигло 102 714. Такие данные в воскресенье, 7 июня, привела заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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