2020-06-07T12:47:39+03:00
Общество

Сроки подачи документов для поступления в колледж продлены

В эфире Радио «Комсомольская правда» сообщил замминистра просвещения отметил, что ведомство постаралось уменьшить всю бюрократию, связанную с поступлением
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сроки подачи документов для поступления в колледж продленыСроки подачи документов для поступления в колледж продленыФото: Мария ЛЕНЦ
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Сроки подачи документов для поступления в колледж были продлены до 25 августа в связи с пандемией коронавируса. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Замминистра отметил, что ведомство постаралось уменьшить всю бюрократию, связанную с поступлением, поэтому абитуриент может подать свои документы при помощи Почты России, по электронной почте, через региональные порталы госуслуг, то есть простой и удобной форме отправить сканы документов и медицинских справок.

«Сделано все так, чтобы человек мог сначала отправить документы в электронной форме - а затем донести оригиналы до конце 2020 года. Продлены сроки подачи документов д конца августа. А там, где будут свободные места - до осени», - заявил Глушко

Он добавил, что российские колледжи должны начать работать с 1 сентября и научиться организовывать учебный процесс в любых условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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