2020-06-07T13:12:54+03:00
Общество

Колледжи в России должны начать свою работу с 1 сентября

В эфире Радио «Комсомольская правда» замминистра просвещения рассказал о работе учебных заведений в этом году
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Колледжи в России должны начать свою работу с 1 сентябряКолледжи в России должны начать свою работу с 1 сентябряФото: Анастасия ОСИПОВА
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Колледжи в России должны начать свою работу уже с 1 сентября и научиться организовывать учебный процесс в любых условиях. Такое заявление в эфире Радио «Комсомольская правда» сделал замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«Колледжи однозначно должны начать работу с 1 сентября. В колледжах, помимо профессиональных компетенций, формируется и культура организации рабочего места и процесса, техники безопасности. Колледжи должны научиться работать в любых условиях», - сообщил замминистра.

Как писал сайт kp.ru, Глушко также рассказал о продлении срока подачи документов в колледжи, а также отметил, что ведомство старается максимально уменьшить всю бюрократию, связанную с поступлением, и в этом году абитуриент сможет подать свои документы при помощи Почты России, через региональные порталы госуслуг, а также по электронной почте.

Кроме того, Глушко добавил, что перед началом обучения Минпросвящение должно убедиться, что каждое образовательное учреждение способно обеспечить все, чтобы студенты могли учиться без масок и соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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