2020-06-07T14:33:39+03:00
Общество

Названа дата запуска рейсов из России в первые 15 стран

Росавиация предлагает возобновить международное авиасообщение уже в июле
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Названа дата запуска рейсов из России в первые 15 странНазвана дата запуска рейсов из России в первые 15 странФото: Иван ВИСЛОВ
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Росавиация предлагает возобновления международное авиасообщение с середины июля. Ведомство совместно с Роспотребнадзором будет определять список стран, куда смогут полететь российские авиакомпании. На данный момент в перечень входит 15 государств

«Вчера в Росавиации прошло совещание, в ходе которого было решено предложить возобновить международное авиасообщение из ряда городов РФ с 15 июля в 15 стран. Свои предложения Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор», - передает ТАСС сообщение источника в одной из авиакомпаний, который заявил, что для бизнес-авиации планируется открыть полеты «почти во все страны».

Отмечается, что полеты по международным направлениям могут возобновиться с середины июля только при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, а также при соблюдении на борту строгих санитарных правил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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