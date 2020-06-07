2020-06-07T17:18:15+03:00
В мире

Трамп поручил выводить нацгвардию из Вашингтона

Ситуация с протестами пришла в норму
Ася КУЗНЕЦОВА
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Трамп поручил нацгвардии начать вывод войск из ВашингтонаТрамп поручил нацгвардии начать вывод войск из ВашингтонаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Дональд Трамп приказал нацгвардии США начать вывод сил из Вашингтона.

- Я только что приказал нашей национальной гвардии начать процесс выхода из Вашингтона, сейчас всё под полным контролем. Они направятся домой, но, при необходимости, могут быстро вернуться. Вчера протестующих было меньше, чем ожидалось! -написал в своём Twitter Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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