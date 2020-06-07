Трамп поручил выводить нацгвардию из Вашингтона

7 Июнь 2020 2020-06-07T17:18:15+03:00

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Президент Дональд Трамп приказал нацгвардии США начать вывод сил из Вашингтона.

- Я только что приказал нашей национальной гвардии начать процесс выхода из Вашингтона, сейчас всё под полным контролем. Они направятся домой, но, при необходимости, могут быстро вернуться. Вчера протестующих было меньше, чем ожидалось! -написал в своём Twitter Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU