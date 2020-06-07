2020-06-07T18:35:51+03:00
В мире

"Посеяв хаос, они получили хаос": Захарова прокомментировала протесты в США

В МИД считают что беспорядки стали последствием идей Штатов и ЕС
Ася КУЗНЕЦОВА
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Захарова прокомментировала протесты в СШАЗахарова прокомментировала протесты в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США в ситуации с массовыми протестами пришли к последствиям тех тезисов, которые сами пропагандировали всем миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- То, что сейчас творится и в Европе, и в Соединенных Штатах - это ответ на ваш вопрос: они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя, - сообщила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Она также отметила, что Вашингтон пропагандировал идею возможности дестабилизировать обстановку, а также возможность "игры на внутренних противоречиях, которые являются естеством любого государства и народа, которые нужно преодолевать на законных основаниях".

- Всё то, что они внедряли в мировое сознание, сейчас пожинают сами, - заключила представитель МИД.

Напомним, с конца мая США охватили протесты, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. 25 мая в Миннеаполисе полицейский Дерек Шовин давил ему на шею более восьми минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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